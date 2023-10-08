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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Власти Парижа приняли решение осветить Эйфелеву башню цветами флага Израиля
Других дел в Париже нет, и это славно.

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Есть в странах Запада такая традиция: освещать свои достопримечательности в цвета флагов тех западных или аффилированных с Западом государств, в которых случилась та или иная беда. Сегодня в цвета флага Израиля осветили Бранденбургские ворота в Берлине, ну а сегодня мэр Парижа Анн Идальго заявила, что сегодняшним вечером Эйфелева башня в знак солидарности с народом Израиля не будет подсвечена вообще, а завтра вечером подсветится цветами израильского флага.

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Напомним, что вчера утром Израиль подвергся массированной атаке аффилированных с Палестиной вооружённых формирований, в результате чего счёт погибших уже перевалил за несколько сотен, а пострадавших — за несколько тысяч. Поскольку речь идёт о фанатично с религиозной точки зрения настроенных представителях вооружённых формирований Сектора Газа, то и методы там применяются соответствующие, описывать которые мы в данной заметке не станем — потому что это, ну, за гранью.

Израиль перешёл в «состояние войны», а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о полной готовности вооружённых сил государства к уничтожению движения ХАМАС.

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Пока что эскалация конфликта продолжается: к нему подключаются новые стороны, а Израиль уже запрашивает военную помощь у США. Разгорится ли пожар до состояния инферно, пока невозможно предсказать, но, как мы понимаем, в данном регионе с чрезвычайно плодородной для различных конфликтов почвой достаточно только бросить семя раздора, и будет катастрофа.

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