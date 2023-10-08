О ней могут объявить уже сегодня.

В зоне палестино-израильского конфликта продолжается эскалация. По последним данным, за ночь выбить аффилированные с Палестиной вооружённые формирования (ХАМАС) с территории Израиля обратно в Сектор Газа не удалось, а к обстрелам северных районов Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла». На фоне всего происходящего правительство Израиля, как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, обратилось к Вашингтону за дополнительной военной помощью.

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По словам Блинкена, дополнительные запросы на предоставление военной помощи Израилю уже рассматриваются, и, как добавил глава американского военного ведомства, скорее всего, СМИ об этом будет сообщено уже сегодня.

Руководство Израиля объявило о переходе страны в «состояние войны», отметив, что этот конфликт был навязан радикальной признанной во многих странах террористической группировкой ХАМАС.

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Очевидно, что конфликт не закончится быстро: это признают и сами израильские власти. На сегодняшний день ситуация в данном регионе планеты крайне непредсказуемая и зависит от степени оторванности соседей Израиля от реальности. Если вступиться за Палестину решат другие арабские государства плюс Иран, то ситуация очень быстро выйдет из-под контроля и будет грозить большой катастрофой с неизбежным её влиянием на весь остальной мир. Пока что, впрочем, предпосылок влезания других государств в этот конфликт не наблюдается; есть только выражение словесной поддержки Палестине, но то, сами понимаете, не особо считается.