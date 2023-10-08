А ещё и беженцы в Европу побегут, считает президент Польши.

Пока для жителей Израиля и Сектора Газа текущий конфликт, начавшийся с безумной выходки вооружённых формирований признанного на Западе террористическим движения ХАМАС в отношении приграничных территорий, является одной большой трагедией, в том числе сугубо личного характера, недалёкие лидеры европейских государств рассуждают о том, что данное столкновение якобы «выгодно» России. Таким мнением, например, поделился президент Польши Анджей Дуда.

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По мнению польского «лидера», конфликт между Израилем и аффилированным с Палестиной движением ХАМАС выгоден для России, поскольку отвлекает внимание мирового сообщества, под которым Дуда подразумевает коллективный Запад, от Украины.

И хотя отвлечение внимания от Украины — это хорошо для России и её специальной военной операции, и в то же время плохо для киевских властей, но всё же президент Польши считает, что куда более серьёзной проблемой может стать риск наплыва ещё одной волны беженцев в Европу.

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Опасения господина Дуды вполне обоснованы: Евросоюз сейчас не в том состоянии, чтобы кормить новую «волну миграции» с другого берега Средиземного моря. И на данное состояние ЕС обрёк себя сам своей безрассудной внешней политикой и конфронтационными замашками без наличия для того необходимой «базы».