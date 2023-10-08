Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Польши переживает, что конфликт Израиля с ХАМАС «выгоден» России
А ещё и беженцы в Европу побегут, считает президент Польши.

реклама

Пока для жителей Израиля и Сектора Газа текущий конфликт, начавшийся с безумной выходки вооружённых формирований признанного на Западе террористическим движения ХАМАС в отношении приграничных территорий, является одной большой трагедией, в том числе сугубо личного характера, недалёкие лидеры европейских государств рассуждают о том, что данное столкновение якобы «выгодно» России. Таким мнением, например, поделился президент Польши Анджей Дуда.

реклама

По мнению польского «лидера», конфликт между Израилем и аффилированным с Палестиной движением ХАМАС выгоден для России, поскольку отвлекает внимание мирового сообщества, под которым Дуда подразумевает коллективный Запад, от Украины.

И хотя отвлечение внимания от Украины — это хорошо для России и её специальной военной операции, и в то же время плохо для киевских властей, но всё же президент Польши считает, что куда более серьёзной проблемой может стать риск наплыва ещё одной волны беженцев в Европу.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Опасения господина Дуды вполне обоснованы: Евросоюз сейчас не в том состоянии, чтобы кормить новую «волну миграции» с другого берега Средиземного моря. И на данное состояние ЕС обрёк себя сам своей безрассудной внешней политикой и конфронтационными замашками без наличия для того необходимой «базы».

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
4
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
87
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
10
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
10
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
23
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
48
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
6
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
50
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13

Сейчас обсуждают

REY_B_
15:59
Они уже так раскорячили Южную Африку и Ближний Восток. Но США далеко, а "захватившие исламские святыни", близко. А вот по святыням, насколько я знаю, между конфессиями ислама противоречий нет.
Business Insider: США придётся выбирать, кому оказывать поддержку — Украине или Израилю
REY_B_
15:57
Сейчас Афганистан нашёл место, куда направить подросшее поколение бойцов. Которых всё равно кормить нечем. А обколоться им наркотой, власти Афганистана жёстко запретили.
Business Insider: США придётся выбирать, кому оказывать поддержку — Украине или Израилю
Ezdiumno ru
15:56
Это вы свои снимите. Пользоваться очками, замазанными кузбаслаком глупо. :))
"Магазины забиты продуктами, в кафе полно людей" - финский турист рассказал про Санкт-Петербург
Ezdiumno ru
15:55
Что чушь? Что прилавки полные? Или что предприятия работников ищут? Или что мы в России санкций не заметили??? Чушь - это то, что западники про нас себе насочиняли.
"Магазины забиты продуктами, в кафе полно людей" - финский турист рассказал про Санкт-Петербург
century84
15:54
Сейчас бы ещё тайвань добавить.
Business Insider: США придётся выбирать, кому оказывать поддержку — Украине или Израилю
Kira625
15:54
Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией? А нафига он вообще нужен? У кого то из них есть газовые месторождения?
Газопровод между Финляндией и Эстонией остановлен
RandomXP
15:44
Интересно, в большинстве водянок, водоблок имеет нормальное плоское основание. А в кулерах с тепловыми трубками на оборот - основание имеет выпуклость в центре - интересно, это просто технологическая ...
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
FelsheR-BAN100913
15:43
Назад берем только одну Пугачиху, "кузнец не нужен"!)
Американский аналитик заявил о массовом дезертирстве бойцов ВСУ
Aslan Heroes
15:40
Значит Израиль будет думать в будущем кому помогать более вдумчиво. А сейчас к сожалению помощь Израиля Украине пожинают обычные жители Израиля.
В Сети появилось видео, где боец ХАМАС благодарит Украину за поставленные NLAW, пулеметы M60 и M4
Товарищ Ким
15:36
"Барражирование", баран, баранка. Барражи́рование (от фр. barrage — «заграждение»), в авиации — режим полёта летательного аппарата (самолёта, вертолёта, ракеты, БПЛА) со скоростью, обеспечивающей наиб...
Госдума обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем