Под первой фазой подразумевается уничтожения вторгнувшихся на территорию Израиля вооружённых формирований.

Вчера утром Палестина и аффилированные с ней вооружённые формирования — в основном речь идёт о движении ХАМАС, которое на Западе признано террористическим — вторглись на прилегающие к Сектору Газа территории Израиля и устроили там действия, которые и описывать-то руки не поворачиваются. Тем самым судьба данного эксклава Палестины может быть решена, и о том, что теперь у Израиля фактически развязаны руки, несколько часов назад заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Операция по вытеснению вооружённых формирований ХАМАС с территории Израиля продолжается, и буквально только что Нетаньяху сообщил о приближающемся завершении первой фазы операции против данного движения/вооружённого формирования.

реклама

Под первой фазой Нетаньяху подразумевает уничтожение большей части проникших на территорию Израиля вооружённых формирований. Вместе с тем, по словам израильского премьера, армия уже начала наступательное построение с целью продолжения операции «без передышки и без оговорок» до тех пор, «пока все цели не будут достигнуты».

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нетаньяху уверен в победе и в том, что безопасность граждан Израиля будет восстановлена. При всём этом Нетаньяху всё же отдаёт себе отчёт в том, что данный конфликт, который о назвал навязанным Израилю со стороны ХАМАС, будет трудным и продолжительным.