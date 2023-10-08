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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Израиля сообщил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Под первой фазой подразумевается уничтожения вторгнувшихся на территорию Израиля вооружённых формирований.

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Вчера утром Палестина и аффилированные с ней вооружённые формирования — в основном речь идёт о движении ХАМАС, которое на Западе признано террористическим — вторглись на прилегающие к Сектору Газа территории Израиля и устроили там действия, которые и описывать-то руки не поворачиваются. Тем самым судьба данного эксклава Палестины может быть решена, и о том, что теперь у Израиля фактически развязаны руки, несколько часов назад заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Операция по вытеснению вооружённых формирований ХАМАС с территории Израиля продолжается, и буквально только что Нетаньяху сообщил о приближающемся завершении первой фазы операции против данного движения/вооружённого формирования.

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Под первой фазой Нетаньяху подразумевает уничтожение большей части проникших на территорию Израиля вооружённых формирований. Вместе с тем, по словам израильского премьера, армия уже начала наступательное построение с целью продолжения операции «без передышки и без оговорок» до тех пор, «пока все цели не будут достигнуты».

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Нетаньяху уверен в победе и в том, что безопасность граждан Израиля будет восстановлена. При всём этом Нетаньяху всё же отдаёт себе отчёт в том, что данный конфликт, который о назвал навязанным Израилю со стороны ХАМАС, будет трудным и продолжительным.

#боевые действия #израиль #палестина
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не было никогда ещё столько потерь среди мирного населения израиля,за 75 лет.Куда нетаньяху наступать,он уже обкакался если.
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