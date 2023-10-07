Дело было на Запорожском направлении.

На протяжении длительного времени из зоны проведения специальной военной операции не поступало кадров работы разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Связано это с тем фактом, что серьёзных наступательных действий с использованием значительного количества бронетехники ВСУ уже не проводят по причине истощения запасов этой самой техники. Тем не менее, периодически вылазки на бронетехнике всё же происходят, и когда это случается, Ка-52 поднимаются в воздух на уничтожение целей. Сегодня Минобороны России показало, как происходит уничтожение бронемашины ВСУ противотанковой ракетой ПТРК «Вихрь-М», которым оснащаются «Аллигаторы».

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Согласно сведениям Минобороны, действие происходило на Запорожском направлении: бронемашина ВСУ укрывалась в лесополосе, где и была без лишних проблем выявлена и уничтожена.