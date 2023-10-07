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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп назвал способ сохранения Украины как государства
Киеву такой вариант ох как не понравится. Но кто спрашивать-то будет?

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На текущий момент исход конфликта на Украине уже давно предрешён. Кто не вынуждены следовать нелепой информационной и политической повестке коллективного Запада, говорят об этом в течение всех полутора лет, и вот, теперь к ним присоединился бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп.

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В беседе с журналистами портала Just The News Трамп назвал способ сохранения Украины как страны, как государства. Сразу отметим, что сказанное Трампом очень сильно не понравится функционерам из Киева, но, тем не менее, экс-президент США набрался смелости и сказал, что конкретно он мог бы договориться «о сделке», в которую войдёт передача России тех областей Украины, население которых больше тяготеют к Москве и хотят разговаривать на русском языке.

По мнению Трампа, такое развитие событий помогло бы спасти Украину. В то же время политику, которую проводит действующая администрация США, Трамп назвал опасной и способной привести человечество к третьей мировой войне.

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Напомним, что Трамп неоднократно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, уверяя в том, что способен «помирить двух Владимиров» за 24 часа. Хотелось бы верить, что Трамп понимает, что для этого недостаточно просто слов: нужно сформировать вокруг себя команду, которая будет исполнять указы президента, а не саботировать их, как произошло в первый срок президентства данного эпатажного политика.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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