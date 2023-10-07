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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме призвали эвакуировать россиян из зоны палестино-израильского конфликта
«Миролюбивым» соотечественникам скоро некуда уже будет бежать: кругом полыхает.

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Россияне и раньше нередко посещали Израиль, навещая родственников и друзей, но в феврале 2022 года поток внезапно «миролюбивых» соотечественников в эту совсем не мирную страну хлынул просто потоком. Как итог, сейчас в Израиле пребывает многократно больше россиян, чем до начала специальной военной операции. Всё бы ничего, но сегодня это обстоятельство замаячило большой проблемой для МИД России: на фоне беспрецедентной эскалации конфликта между Израилем и Палестиной всех находящихся на территории этих стран россиян, во избежание трагедий, необходимо срочно эвакуировать.

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Пока что официальные власти РФ рекомендуют россиянам не выходить на улицу и следовать указаниям местных властей, однако в Госдуме эти действия не считают достаточными. Как заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, эвакуация граждан России, «которые по тем или иным причинам оказались там [в Израиле и Палестине — прим. ред.]», это «важный вопрос».

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Напомним, сегодня утром аффилированные с Палестиной вооружённые формирования нанесли массированный ракетный удар по Израилю и вторглись в подконтрольную Иерусалиму территорию на внушительную глубину. Чем это всё закончится для Палестины (ну или как минимум для Сектора Газа), предельно понятно, но таков выбор официальных властей данного частично признанного государства. Будущим историкам, конечно, будет очень интересно копаться в безрассудных действиях лидеров государств периода начала XXI века.

#россия #политика #боевые действия #израиль #палестина
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