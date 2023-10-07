Чтобы никто не думал, будто здесь кто-то шутки шутит.

С 1 сентября стратегические ракетные комплексы РС-28 «Сармат», неформально прозванные в западных СМИ «Сатаной-2», встали на боевое дежурство. Являясь оружием Судного дня, основная идея данных систем в том, чтобы никогда их не применить и сдержать вероятного противника от применения таких же систем. К сожалению, по вине коллективного Запада риторика Холодной войны возвращается, а вместе с ней, похоже, и к этому всё идёт, вернётся и доктрина взаимного гарантированного уничтожения.

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И чтобы никто не думал, будто Россия вздумала шутить шутки, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие «Красмаш», на котором выпускаются данные суперсовременные стратегические ракетные комплексы. Руководители «Красмаша» ввели министра обороны в курс дела и заявили, что сейчас на предприятии уже выпускаются первые серийные ракеты «Сармат», которые в ближайшее время будут переданы ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) и встанут на боевое дежурство.

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Производственные мощности предприятия увеличиваются, так что насыщение российской наземной части ядерной триады «Сарматами» с целью замещения ими уже морально устаревших ракетных комплексов «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана») должно идти согласно плану.