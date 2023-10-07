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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры подбитого израильского танка Merkava Mk.4
Пока что у палестинских вооружённых формирований неплохой счёт. Но чем это всё закончится, все прекрасно знают.

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В результате обострения палестино-израильского конфликта, когда аффилированным с Палестиной вооружённым формированиям удалось застать израильскую армию буквально врасплох мы имеем уже приличное количество подбитой техники ЦАХАЛ, включая и самые современные израильские танки Merkava Mk.4. Один из танков был подбит и уничтожен в результате подсмотренной палестинскими вооружёнными формированиями тактики в ходе специальной военной операции на Украине, когда с дрона был сброшен ВОГ, ещё один был подбит уже более привычными средствами.

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Изображающие это как большую победу палестинцы активно выкладывают в Сеть кадры с подбитой «Меркавой». Видно, что танк прогорел до такой степени, что самостоятельно двигаться и уж тем более выполнять боевые задачи уже не сможет. Всё это — очередное доказательство того, что танк, особенно если на нём нет динамической и активной защиты, мало что может противопоставить противотанковым средствам.

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К сожалению, всё то, что мы наблюдаем — когда государства, отчаявшись добиться мирного решения проблем, прибегают к силовым методам — свидетельствует о тотальном крахе международного права и неспособности ООН хоть как-то воздействовать на государства и их политику. Реформа данной никем всерьёз не воспринимаемой организации или же вовсе её разгон — это уже вопрос времени.

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