Плохие новости для Украины, однако.

Ни для кого в наши дни не секрет, что Израиль является союзником верным вассалом Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, поэтому первому всё сходит с рук, и никто санкций против него не накладывает. Никому в обиду давать своего вассала сюзерен не может, поэтому сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспечат Израиль «всем необходимым для обороны и защиты людей».

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По словам Остина, американская приверженность праву Израиля на самооборону «непоколебима», поэтому в ближайшие дни Пентагон будет активно заниматься тем, чтобы Израиль получил всё, что ему требуется, для защиты гражданского населения.

Напомним, что сегодня утром произошла эскалация бсконечного израильско-палестинского конфликта: по данным израильских военных, по территории страны были запущены свыше двух тысяч ракет, а на территорию проникли аффилированные с Палестиной вооружённые формирования, устроившие в приграничных поселениях, как сообщается, настоящий террор и издевательства над мирными жителями.

Кто здесь прав, а кто виноват, вопрос второстепенный, но учитывая тотальное превосходство израильской армии во всём, а также учитывая готовящуюся, очевидно, громадную военную помощь со стороны США, бытует справедливое мнение, что Палестина подписала себе смертный приговор.

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Повлияет ли происходящее на поставки оружия Украине, пока не вполне ясно. Но в любом случае, запасов у США ещё предостаточно, хватит не на одну Украину. А вот как это потом воспроизводить в максимально сжатые сроки — вопрос уже непраздный.