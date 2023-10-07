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Ни для кого в наши дни не секрет, что Израиль является
союзником верным вассалом Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, поэтому первому всё сходит с рук, и никто санкций против него не накладывает. Никому в обиду давать своего вассала сюзерен не может, поэтому сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспечат Израиль «всем необходимым для обороны и защиты людей».
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По словам Остина, американская приверженность праву Израиля на самооборону «непоколебима», поэтому в ближайшие дни Пентагон будет активно заниматься тем, чтобы Израиль получил всё, что ему требуется, для защиты гражданского населения.
Напомним, что сегодня утром произошла эскалация бсконечного израильско-палестинского конфликта: по данным израильских военных, по территории страны были запущены свыше двух тысяч ракет, а на территорию проникли аффилированные с Палестиной вооружённые формирования, устроившие в приграничных поселениях, как сообщается, настоящий террор и издевательства над мирными жителями.
Кто здесь прав, а кто виноват, вопрос второстепенный, но учитывая тотальное превосходство израильской армии во всём, а также учитывая готовящуюся, очевидно, громадную военную помощь со стороны США, бытует справедливое мнение, что Палестина подписала себе смертный приговор.
Повлияет ли происходящее на поставки оружия Украине, пока не вполне ясно. Но в любом случае, запасов у США ещё предостаточно, хватит не на одну Украину. А вот как это потом воспроизводить в максимально сжатые сроки — вопрос уже непраздный.