А также пояснил, что нужно, чтобы пожары по всей планете прекратились.

Итак, сегодня тлеющий на протяжении десятилетий конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся до состояния пожара: палестинские вооружённые формирования произвели массированный ракетный обстрел целей в Израиле, а также проникли вглубь Земли Обетованной на очень внушительное, учитывая размеры обоих государств, расстояние. По данному конфликту уже высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свойственной себе манере обозначив виновных и пояснив, что должно произойти, чтобы поджигатели войн угомонились и перестали заниматься своим излюбленным делом.

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Как вы уже поняли, ключевым виновником в длящемся уже на протяжении нескольких десятков лет палестино-израильском конфликте Медведев назвал Соединённые Штаты, которые, будучи «ключевым игроком» на данном направлении, никак не способствовали урегулированию тёрок и конфликтов, а только их поджигали.

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Как справедливо отметил Медведев, вместо того, чтобы использовать своё влияние во благо, Вашингтон «залез к нам», столкнув «два близких народа». По мнению зампреда российского Совбеза, прекратить одержимость Штатов разжиганием конфликтов по всей Земле может только гражданская война на территории самих США.