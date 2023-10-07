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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Опыт СВО уже применяется в других конфликтах: израильский танк «Меркава» уничтожен сбросом взрывчатки с дрона
Что и требовалось доказать.

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Сегодня в зоне бесконечного палестино-израильского конфликта произошло беспрецедентное обострение: с палестинской стороны был произведён массированный ракетный удар, противостоять которому «Железный купол» оказался не в состоянии, а на территорию Израиля на внушительную глубину проникли аффилированные с Палестиной вооружённые формирования. И хотя первый день обострения пока выглядит не в пользу Земли Обетованной, но соотношение сил позволяет с высокой степенью точности предположить, что исход в любом случае будет печальным для частично признанного палестинского государства.

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Тем не менее, первые любопытные кадры с очередного поля боя уже поступают. Как ещё говорили военные эксперты и аналитики в самом начале российской специальной военной операции, её опыт ещё будет использоваться в качестве обучающего материала для армий всего мира. Первыми применить этот опыт на практике решили палестинцы: сегодня израильский танк «Меркава», считающийся, по непонятным критериям и оценкам, чуть ли не лучшим танком на всей Земле, был уничтожен с помощью сброса копеечной взрывчатки с копеечного же беспилотника.

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Судя по всему, к беспилотнику был подвешен местный аналог ВОГа (выстрела осколочного гранатомётного). Данная тактика в ходе специальной военной операции на Украине активнейшим образом применяется обеими сторонами, и на её счету огромное количество подбитой техники и разбитых опорных пунктов.

#боевые действия #израиль #палестина
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