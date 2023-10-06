С 29 сентября по 6 октября включительно.

Поскольку удары беспилотниками и ракетами по военным объектам на территории Украины теперь осуществляются каждую ночь, а иногда ещё и продолжаются вплоть до утра, в Минобороны России перестали видеть смысл в их ежедневном упоминании отдельными строчками, предпочитая рассказывать о результатах ударов за период в одну неделю. Так получается и нагляднее, и серьёзнее. И вот, сегодня МО РФ сообщило о результатах «групповых ударов» высокоточным оружием большой дальности за период с 29 сентября по 6 октября.

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Удары наносились по складам боеприпасов и военно-технического имущества, по производственным цехам выпускающих вооружение предприятий, а также по пунктам размещения ВСУ, нацбатов и наёмников из иностранных государств.

Ударами за вышеуказанный период уничтожены, в частности, цех крупноузловой сборки разведывательных дронов Punisher и «Фурия», склады с боеприпасами для РСЗО HIMARS, склады с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP, склады с компонентами изготовления взрывчатых веществ, необходимых для производства снарядов.

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Всего за указанный период было осуществлено 14 «групповых ударов» с применением как беспилотников, так и ракетных средств поражения.