А Запад в курсе?

Президент Беларуси Александр Лукашенко нередко воспринимается как человек, который глаголет ту истину, которую хотел бы доносить до общества Кремль, но не может, исходя из самых разных соображений. Будучи членом Союзного государства, у Беларуси имеется вся полнота российских разведданных, и опираясь в том числе на них, Лукашенко и даёт свои комментарии на «понятном народу» языке.

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В частности, сегодня в рамках визита в Брестскую область белорусский лидер ответил на вопрос, почему президент Украины Владимир Зеленский столь заносчиво ведёт себя по отношению к тем, благодаря кому Украина в принципе продолжает так долго сопротивляться российской специальной военной операции.

По словам Лукашенко, как президент Зеленский, которого в СМИ представляют как «попрошайку, такого-сякого», ведёт себя «правильно», поскольку спонсоры Украины не выполняют договорённости касательно всеобъемлющей военной и финансовой поддержки Украины. Запад либо поставляет недостаточно оружия, либо поставляет не то оружие, которое требует Киев, либо вовсе спихивает на Украину «старьё», которое надо списать и утилизировать.

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В целом Зеленский, полагает Лукашенко, понимает, что и Европа, и Америка «его кинули»: никакого единства на Западе, утверждает президент Беларуси, ссылаясь на имеющиеся у него контакты, нет.