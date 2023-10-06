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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии призвал Евросоюз не портить отношения ещё и с Азербайджаном
Плохо закончится потому что. Хотя, казалось бы, куда уж хуже для ЕС.

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На днях в Евросоюзе придумали ещё один способ, как побыстрее лишить себя последних остатков экономического влияния на мировой арене: ввести санкции против Азербайджана за то, что тот провёл военную операцию в Нагорном Карабахе. Европейских функционеров при этом совершенно не волнует, что Азербайджан действовал по закону и, на минуточку, на признанной самим же ЕС территории Азербайджана: пребывать в санкционной эйфории там, считают, важнее.

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Впрочем, есть в Евросоюзе ещё сохранившие здравый смысл политики. Их крайне мало, но они есть: в их числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвавший европейских функционеров дорожить отношениями с Азербайджаном. В противном случае, добавил Орбан, ЕС может потерять ещё один источник энергоресурсов, и тогда речь об «энергетической независимости» в принципе не сможет вестись.

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Почему Орбан называет энергетической независимостью Евросоюза переход в зависимость от других источников, мы объяснить не можем, но одно совершенно точно: европарламентарии делают всё в интересах Соединённых Штатов. Куда, к слову, эвакуировалась немалая часть ещё остававшихся в Европе производств на фоне вызванного антироссийской санкционной истерией чудовищного роста цен на энергоносители в самом Старом Свете.

#санкции #экономика #евросоюз #психиатрия #энергетика #венгрия #азербайджан
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