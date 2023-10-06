Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Истребитель МиГ-31 отогнал самолёт P-8A Poseidon ВМС США от границ России
Дело происходило над Норвежским морем. И что вы (США) тут вообще забыли?

реклама

Регулярные полёты американской разведывательной авиации (в том числе беспилотной) вдоль границ России уже стали не только раздражать обычных граждан, но и нервировать Минобороны, из-за чего в сводках оборонного ведомства России зачастили публикации о перехвате американской авиации неподалёку от государственной границы РФ. Очередной такой случай произошёл сегодня, о чём Минобороны и отчиталось.

реклама

Из официальной сводки следует, что над акваторией Норвежского моря в направлении государственной границы России приближалась воздушная цель, на перехват которой был поднят истребитель МиГ-31 из дежурного состава противовоздушной обороны Северного флота. Потенциальный нарушитель границы был опознан как самолёт патрульной авиации ВМС США P-8A Poseidon.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Увидев приближение российского истребителя-перехватчика, Poseidon развернулся и полетел восвояси. Тем самым нарушения границы не допущено.

#россия #сша #миг-31 #p-8a poseidon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Медведев иронично поздравил руководство Германии с экономическими результатами их политики
Госдума обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
60
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
27
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
4
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
17
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
49
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
178
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
9
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1

Сейчас обсуждают

Profit
17:21
" ЗА ИЗЛЕЧЕНИЕ ХОХЛА"
Более 60% россиян отмечают быстрый рост цен на продукты, товары и услуги за последний месяц – ФОМ
Блейд
17:20
Нет, я пью пиво, потому что я алкоголик. Я же не виноват что я постоянно в этом говне в ставках на спорт выигрываю.
Более 60% россиян отмечают быстрый рост цен на продукты, товары и услуги за последний месяц – ФОМ
мама Стифлера
17:20
Я так поняла, что в связи полной аттрофацие твоего несчастного органа, ты горе пивом заливаешь.
Более 60% россиян отмечают быстрый рост цен на продукты, товары и услуги за последний месяц – ФОМ
Вася Пупкин
17:19
юноша-максималист
Медведев иронично поздравил руководство Германии с экономическими результатами их политики
Вася Пупкин
17:18
это не лечится
Медведев иронично поздравил руководство Германии с экономическими результатами их политики
OgoGoLog
17:18
Синий жук - это про Ельцина что ли?
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
мама Стифлера
17:18
Психушка, чей Крым?
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Александар Бугаев
17:18
Сейчас с телефона измерил и вечером также. Тариф до 100 мне больше и не надо главное не дорого (хотя по меркам РФ наверное дорого 6-7$). Есть возможность лично в моём доме к 3 оператором интернета по...
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
Блейд
17:18
Боярышник самому не стрёмно мимикировать под девушку? Я сегодня чисто по фану 50 руб поставил, и семь бумаг нарисовал. Вот решил пиво купить
Более 60% россиян отмечают быстрый рост цен на продукты, товары и услуги за последний месяц – ФОМ
Вася Пупкин
17:17
уважаемый, статья про экономику Германии
Медведев иронично поздравил руководство Германии с экономическими результатами их политики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем