Дело происходило над Норвежским морем. И что вы (США) тут вообще забыли?

Регулярные полёты американской разведывательной авиации (в том числе беспилотной) вдоль границ России уже стали не только раздражать обычных граждан, но и нервировать Минобороны, из-за чего в сводках оборонного ведомства России зачастили публикации о перехвате американской авиации неподалёку от государственной границы РФ. Очередной такой случай произошёл сегодня, о чём Минобороны и отчиталось.

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Из официальной сводки следует, что над акваторией Норвежского моря в направлении государственной границы России приближалась воздушная цель, на перехват которой был поднят истребитель МиГ-31 из дежурного состава противовоздушной обороны Северного флота. Потенциальный нарушитель границы был опознан как самолёт патрульной авиации ВМС США P-8A Poseidon.

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Увидев приближение российского истребителя-перехватчика, Poseidon развернулся и полетел восвояси. Тем самым нарушения границы не допущено.