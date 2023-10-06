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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев иронично поздравил руководство Германии с экономическими результатами их политики
И, знаете, здесь даже добавить нечего.

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Как ещё давным-давно сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, быть врагом Америки опасно, а быть другом Америки — фатально. В полной мере на своей шкуре сейчас это ощущают немецкие промышленники, которые весной прошлого года не смогли (даже не пытались) отстоять свои интересы, когда вся Европа, и Германия в первую очередь, находилась в антироссийском санкционном угаре, предвкушая возможное повторное разграбление России и её ресурсов. Естественно, не сложилось, и сложиться не могло: сейчас в «локомотиве Евросоюза» происходят необратимые кризисные изменения, страна официально находится в «технической» рецессии, и перспективы в лучшем случае туманные.

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Сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который после того как коллективный Запад сбросил маску и обнажил своё истинное лицо, занял максимально «ястребиную» позицию, прокомментировал результаты немецкой политики последних девятнадцати месяцев.

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Как отметил Медведев, по официальным данным, сокращение экономики Германии в этом году составит 0,4 %. В то же время рост российской экономики составит 2,8 %. Ироничным комментарием «Так держать!» Медведев поздравил канцлера ФРГ Олафа Шольца, главу МИД Германии Анналену Бербок и их команду. В которую, очевидно, входит и вице-канцлер и по совместительству глава министерства экономики и проблем изменения климата Роберт Хабек.

#россия #политика #экономика #германия
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