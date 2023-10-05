Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рост ВВП России по итогам текущего года составит 2,8—3%
Естественно, после его падения в прошлом году.

реклама

Ситуация, которая возникла в результате беспрецедентного незаконного санкционного давления Запада на Россию, ещё в 2014 году вынудила РФ массово наращивать объёмы внутреннего производства, а в 2022 году и вовсе поставила перед фактом: либо будет новая индустриализация, которая не снилась периоду сталинского СССР, либо всё закончится крайне печально. Что ж, после падения валового внутреннего продукта (ВВП) России в прошлом году после колоссального санкционного удара в году текущем ВВП перешёл к росту. О том, что по итогам этого года рост ВВП составит примерно 2,8—3%, сообщил президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

реклама

По словам президента, для российской экономики и её структуры это «хороший результат»: страна полностью преодолела спад прошлого года и перешла к росту.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что в целом рост российского ВВП прогнозируют не только российские политики, опирающиеся на статистические данные, но и даже западные ангажированные институты вроде МВФ и Всемирного банка. Разве что цифры отличаются: МВФ и Всемирный банк, по понятным причинам, рисуют более скромные прогнозы. Потому что если говорить как есть, то вся ложь западных функционеров относительно российской экономики станет слишком уж очевидной.

#россия #экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин поделился новыми подробностями крушения самолёта с Пригожиным и руководством ЧВК «Вагнер»
Флаг в руки и вперёд: Путин о готовности Евросоюза принять Украину в её текущем состоянии в свой состав
Путин объяснил, на чём Россия остановится в рамках СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
82
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
36
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
38
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
22
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
158
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
3
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
10

Сейчас обсуждают

Mallory
21:10
Автор верещит дескать разработчики appimage заслужат его похвалы только если на ubuntu 13.04 будет работать софт в этом формате. Вот я и рассказываю ему как дела обстоят в его любимой винде. КП2077 эт...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Bearcub
21:09
А можно посмотреть такую же статистику из светочи демократии и всего самого светлого - украины? Или ты признаешь что украина "сделана из того же самого кала, из которого в украине изготовлена власть, ...
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
Bearcub
21:06
У секеля это с рождения))
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
Олесь Кука
21:06
Не захотели есть булку с маком, пусть сосут хрен с горчицей
Орбан обвинил Евросоюз в создании «Оруэлловского мира прямо на наших глазах»
Евгений Веретнов
21:05
Плата по цене проца, смишно. У gaming x температуры кстати чуть хуже чем у a pro
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
Bearcub
21:02
Так вы сами себе противоречите. Т.е. намекать что бахнут как вы выразились по своим жёнам и детишкам они могут, а вот предупреждать не могут?
Зеленский говорит Европе: Россия нападет на других, если Украина проиграет
ЧatoБoт
21:00
А пока что "курощение" каклiв продолжается: Момент ракетного удара в Бериславе. https://t.me/PravdaShuravi/3841
Зачем демократы выгнали Маккарти, с которым они вроде как заключили «секретное соглашение»
ЧatoБoт
20:57
Напиться у него "грошей нэ ма", но "минусовать" будет отчаянно.
Путин подтвердил неспособность существования экономики Украины без внешних финансовых вливаний
kilobait3
20:55
И под наклейкой найти те же флешки. Сэм поголовно левый и на гнилой памяти.
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
CryptoLover
20:53
Маску запретили догик рекламировать, он теперь BSV рекламирует косвенно ))
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем