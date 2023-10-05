Естественно, после его падения в прошлом году.

Ситуация, которая возникла в результате беспрецедентного незаконного санкционного давления Запада на Россию, ещё в 2014 году вынудила РФ массово наращивать объёмы внутреннего производства, а в 2022 году и вовсе поставила перед фактом: либо будет новая индустриализация, которая не снилась периоду сталинского СССР, либо всё закончится крайне печально. Что ж, после падения валового внутреннего продукта (ВВП) России в прошлом году после колоссального санкционного удара в году текущем ВВП перешёл к росту. О том, что по итогам этого года рост ВВП составит примерно 2,8—3%, сообщил президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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По словам президента, для российской экономики и её структуры это «хороший результат»: страна полностью преодолела спад прошлого года и перешла к росту.

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Следует отметить, что в целом рост российского ВВП прогнозируют не только российские политики, опирающиеся на статистические данные, но и даже западные ангажированные институты вроде МВФ и Всемирного банка. Разве что цифры отличаются: МВФ и Всемирный банк, по понятным причинам, рисуют более скромные прогнозы. Потому что если говорить как есть, то вся ложь западных функционеров относительно российской экономики станет слишком уж очевидной.