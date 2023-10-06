А Грузия готова к отрезанию себя от единственного имеющего значение рынка?

Казалось, что в Грузии после известных событий пятнадцатилетней давности должны были осознать, что стремление положить шею под коллективно-западный сапог добром не заканчивается. Но нет: воспоминания о тех трагических событиях у нынешних грузинских «элит» и политиков, похоже, выветриваются. Иначе объяснить сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что он получил от всех европейских лидеров подтверждение их готовности принять государство в Евросоюз.

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Более того, как добавил Гарибашвили, если «страна не примет статус» [кандидата в члены ЕС — прим. ред.], то «это будет абсолютно непонятно, это будет оскорбление нашего грузинского народа».

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Понимают ли грузинские власти, что вступление в ЕС приведёт к введению жёстких ограничений, отказу от российского рынка, закрытию всего с таким трудом недавно выстраданного турпотока из России и прочим издержкам. Если это понимаем мы как простые обыватели, то в руководстве страны это понимают тем более. И, тем не менее, всё равно толкают страну в этом направлении.