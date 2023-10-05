В зимний период, считает канцлер Германии, это Украине не повредит. И ведь прав.

Нынешние немецкие «политики» продолжают гордиться статусом Германии как второй после США страны по объёму (в долларах и евро) оказанной Украине «помощи». Зачем немецкая власть так сильно выслуживается перед Вашингтоном в вопросах, которые Берлину абсолютно не выгодны, вопрос риторический, но факт остаётся фактом: поддержку Украине Германия оказывает, тем самым существенно замедляя процесс достижения Россией целей специальной военной операции.

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И вот, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин на зимние месяцы предоставит Киеву ещё одну «систему ПВО Patriot». По словам Шольца, сейчас Украине нужнее всего именно оказание поддержки с системами противовоздушной обороны.

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Напомним, что сейчас Киев и спонсирующие его западные столицы опасаются возможного возобновления нанесения Россией ракетных ударов по объектам энергетики Украины. Опасения вполне серьёзные: после прошлогодних ударов система так и не восстановлена, и в случае возобновления ракетной кампании рухнуть энергетика может быстро и надолго.