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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин объяснил, на чём Россия остановится в рамках СВО
Дело, по словам президента, не в территориях.

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Как и в любом здоровом обществе, позиция россиян по специальной военной операции как разделилась в феврале 2022 года, так и остаётся разделённой и по сей день. Пусть сомневающихся с каждым днём и с каждым новым выпадом очередного западного функционера становится всё меньше, но тех, кто хотят, чтобы всё это просто закончилось и вернулось на круги своя, хватает. Естественно, есть в обществе и так называемые турбопатриоты, которые не приемлют никаких полумер, требуют жёсткого и демонстративного окончания конфликта, но при этом записываться в военкоматы не торопятся. Понятное дело, что закончится всё совсем не так, как это себе представляют обе «крайности» общества, и к этому надо быть морально готовыми, и вот, сегодня в рамках своего выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин объяснил, на чём государство остановится в рамках специальной военной операции.

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Как и положено главе государства, ответ Путина был максимально витиеватым и неоднозначным, дающим простор для фантазии. По словам Путина, вопрос «где нам остановиться?» заключается не в территориях:

«Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности российского государства, безопасности людей», — ответил президент, добавив, что это очень сложный вопрос.

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Здесь необходимо понимать, что тот итог, с которым завершится специальная военная операция, во многом зависит от готовности коллективного Запада продолжать оказывать Украине всеобъемлющую поддержку. Если эта поддержка продолжится, то здесь стоит вспомнить не так уж и давно звучавшие заявления о возможности создания на Украине «санитарной зоны», которая не позволит имеющимся у Киева вооружениям добивать до территории России. И чем более дальнобойные вооружения будут поставляться, тем дальше эту санитарную зону придётся отодвигать. А процесс это, как уже понятно, крайне небыстрый.

#россия #украина #боевые действия
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