Потому что все прекрасно понимают, что никто Украину в ЕС не примет. Вот и делают такие заявления.

Эпопея с морковкой в лице гипотетического членства в ЕС для Украины продолжается. Принимать страну в состав «европейской семьи» Брюссель не был готов даже тогда, когда с экономической точки зрения Киев представлял собой вполне мощную многосторонне развитую экономику. Что уж говорить о текущем состоянии Украины, когда её вступление в ЕС будет означать только бесконечные и циклопические по своим масштабам дотации от и без того находящегося в крайне затруднительном положении экономико-политического объединения.

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По этой причине президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании дискуссионного клуб «Валдай» вполне однозначно высказался о возможном членстве Украины в Евросоюзе. По словам главы российского государства, хоть население Украины уже и сократилось до 19,5 миллионов человек, но их всё равно надо как-то прокормить, а это «непростое дело». Если европейские страны, добавил Путин, готовы взять Украину в текущем виде на своё полное содержание, то «Флаг в руки и вперёд. <...> Пускай берут».

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Чуть раньше Путин подтвердил, что Украина полностью зависит от внешних финансовых вливаний и не может существовать без них. И это учитывая тот факт, что ещё и до специальной военной операции из страны массово выезжали люди, а после начала СВО поток беженцев, по разным подсчётам, составил порядка десяти миллионов человек. Не будем сейчас затрагивать тему демографической ямы, которая будет вызвана чудовищными потерями мужского населения Украины в ходе боевых действий; тема крайне печальная и трагическая.