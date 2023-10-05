Иначе и быть-то не могло.

Когда представители киевской власти с панически бегающими глазами и дрожащим голосом говорят о перспективе отрезания Украины от внешней финансовой подпитки, то всё это отнюдь не игра на камеру, как может показаться, а реальный страх, поскольку, и это говорим не мы, а сами украинские экономисты, минимум половина всего государственного бюджета страны, не говоря уже про военную «помощь», сейчас финансируется коллективным Западом.

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Подхватил эту тему и президент России Владимир Путин, который, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что на сегодняшний день украинская экономика «без внешней подпитки существовать уже не может».

По словам главы государства, и бюджет Украины, и макроэкономические показатели сейчас выровнены исключительно «за счёт ежемесячных многомиллиардных вливаний». При этом, добавил Путин, стоит только коллективному Западу перестать финансировать чужое государство, как «через неделю всё ляжет».

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Те политики, которые не боятся говорить правду, уже неоднократно отмечали, что в плане экономики, обороны и ключевых отраслей промышленности Украина полностью лишилась остатков своего суверенитета. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в частности, и вовсе характеризует сегодняшнюю Украину в финансовом отношении как «несуществующую» страну.