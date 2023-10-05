«Сад» продолжает пополняться новыми «растениями».

Госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой практически весь российский оборонно-промышленный комплекс, сообщила о том, что в войска начали поступать партии новых самоходных артиллерийских установок «Флокс».

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Как уточняет «Ростех», САУ «Флокс» создано на базе защищённого автомобиля повышенной проходимости, а основной задачей данного вида вооружения является подавление военных возможностей противника на линии боевого соприкосновения. Ключевыми преимуществами «Флокса» названы высокая мобильность, высокая степень защищённости экипажа, автоматизации боевых операций, а также «относительно невысокая цена». За счёт всех этих преимуществ, считают в «Ростехе», САУ «Флокс» сейчас очень востребована в войсках.

«Флокс» отличается «всеядностью»: может выпускать как стандартные 120-миллиметровые артиллерийские снаряды, так и миномётные мины соответствующего калибра. Имеет высокую скорострельность, благодаря которой позволяет «укладывать» сразу несколько снарядов в один квадрат обстрела: делается это за счёт последовательности выстрелов на разных углах возвышения орудия.

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При этом подготовка «Флокса» к боевой работе и складывание обратно в походное положение занимает меньше минуты, что позволяет отстреляться по цели и быстро ретироваться с места возможного ответного огня.