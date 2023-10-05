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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что Запад больше не верит в разговоры о «границах Украины 1991 года»
Смотря какого месяца 1991 года, впрочем.

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События последних четырёх месяцев на линии боевого соприкосновения столь сильно контрастируют с пропагандой, которую привык выдавать коллективный Запад с подачи украинских «деятелей», что у многих из тех, кто ещё совсем недавно «топили» за Киев в текущем «соревновании», сегодня, скажем так, опустились руки. Если на начало «контрнаступления» речь шла о прорыве российской обороны, выходе к Азовскому морю, перерезании сухопутного коридора, а также вышвыривания российских войск обратно за границы Украины образца 1991 года, то сейчас уже взятие двух сёл из полутора улиц за четыре месяца выдаётся как великое достижение.

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Наивно полагать, что реальную ситуацию спонсоры Украины не видят и не понимают, и сегодня бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, к словам которого кто-то, возможно, ещё прислушивается, заявил, что на Западе перестали верить в разговоры о выходе Украины на границы 1991 года.

По словам Арестовича*, недавнее прогремевшее на весь мир сравнение польского президента Украины с утопающим отнюдь не случайно: Украина сейчас, по мнению экс-советника, похожа на неопытного пловца, пытающегося переплыть широкую реку, и смотрящего на уже перегнавшего его опытного пловца, который, в свою очередь, понимает, что его соперник банально утонет посередине пути. Кто в данной аллюзии является опытным пловцом, пожалуй, объяснять не надо.

Необходимо понимать, что сейчас и на Украине, и на Западе ведётся активнейшая подготовка общественного мнения к неизбежному финалу данного конфликта: каждый день появляются статьи о проблемах у ВСУ, о превосходстве ВС РФ, о росте военного производства в России, а также о тотальной деиндустриализации коллективного Запада, которому становится всё труднее с политической точки зрения оказывать помощь Украине за счёт своих и без того озлобленных налогоплательщиков.

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* — Алексей Арестович внесён в России в перечень террористов и экстремистов, а также объявлен в розыск.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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