Если «пациент» (ЕС) очень сильно хочет умереть, то медицина бессильна.

Европейские «политики» продолжают демонстрировать всему миру своё полнейшее отсутствие даже базового образования. Электричество у таких людей берётся просто из розетки, а благополучие и богатство — путём перегонки «демократии» и «свободы». По-другому объяснить слепое желание обкладывать санкциями всё, что только можно, но только не главных виновников мирового беспредела, невозможно. В частности, вчера в Сети появилась информация о том, Что Европарламент может принять резолюцию с призывом к введению санкций против Азербайджана за его действия в Нагорном Карабахе. И вот, сегодня этот распространённый СМИ слух подтвердился.

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Буквально только что депутаты Европарламент приняли резолюцию, призывающую (важно — но не обязывающую) страны Евросоюза ввести санкции против Азербайджана. Как сообщается, за принятие данной очередной безумной по своей сути резолюции проголосовало абсолютное большинство евродепутатов: 491 человек. Против проголосовали лишь 9 человек, и только 36 воздержались.

В качестве причины, по которой Баку следует обложить санкциями, депутаты Европарламента называют «многочисленные нарушения прекращения огня», также «нарушения прав человека» в Нагорном Карабахе.

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На минуточку, речь идёт о санкциях за то, что Азербайджан делает на своей собственной территории, которая в присутствии «мирового сообщества», включая тот же Евросоюз, была признана азербайджанской со стороны официальных легитимных армянских властей. Но, как мы понимаем, если ЕС очень сильно хочет остаться без газа и нефти вообще, то здесь логика беспомощна. Жителям Евросоюза остаётся только надеяться на то, что дальше призыва эта резолюция не пойдёт.