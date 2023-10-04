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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФАС возбудила ряд дел против независимых автозаправок и нефтебаз по факту завышения цен на топливо
Важно отметить: необоснованного завышения цен.

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На протяжении полутора месяцев в России фиксируется необоснованный стремительный рост цен на топливо. Почему так происходит, сказать сложно: кто-то считает, что спекулянты тащат топливо за рубеж, где его можно продать гораздо дороже, чем на внутреннем рынке, другие считают, что имеет место накопление топлива на военных складах с целью поддержания возможного грядущего масштабного наступления ВС РФ. Вариантов, на самом деле, много, но результат один: цены необоснованно растут, причём до такой степени, что разбираться с этой проблемой пришлось на высшем уровне.

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Как итог, в России был запрещён экспорт нефтепродуктов, а президент призвал ввести правило, аналогичное тому, по которому работает сельскохозяйственная сфера: сначала полностью и до краёв насыщается внутренний рынок, и только излишки продаются за рубеж. В общем, свои плоды эти действия принесли: биржевые цены на топливо поползли вниз, а уже следом за ними начали потихоньку снижаться и цены на заправках и нефтебазах, с которых топливо и развозится по заправкам.

Но, как оно часто бывает, далеко не на всех. На тех, где владельцы хотели продолжать снимать сверхприбыль, были зафиксированы нарушения, с которыми уже разбирается Федеральная антимонопольная служба (ФАС). О том, что против представителей ряда независимых автозаправок и нефтебаз ФАС возбуждены дела по признакам завышения цен на топливо, сообщило сегодня Правительство России.

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Необходимо понимать, что топливная отрасль является ключевой, и именно от пертурбаций в ней в значительной степени зависит рост инфляции, ведь не секрет, что все товары довозятся до магазинов отнюдь не на гужевых повозках. Следовательно, чем дороже перевозка, тем сильнее эта разница спихивается продавцами на плечи покупателей. Не себя же прибылей лишать, в конце концов.

#россия #энергетика
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