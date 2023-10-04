Прежних отношений между РФ и ФРГ уже быть не может. Такова цена отсутствия суверенитета Германии.

Нынешние немецкие «элиты» и проталкиваемые ими политики не скрывают гордости, когда заявляют, что Германия является вторым после США в плане масштабов оказанной «помощи» Украине государством. Не имея возможности принимать суверенные решения, Берлин отправляет Киеву технику из своих и без того скромных запасов, дабы хоть немного продлить текущий конфликт. Продлить, потому что его исход всем понятен, и его исход от поставок вооружений никак не зависит — он лишь затягивается.

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В частности, как сообщило сегодня издание Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник в немецких властях, Германия планирует поставить на Украину один дополнительный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T, а также «свыше десятка» зенитных самоходных установок Gepard.

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Как сообщается, целью данных поставок будет защита украинских зерновых маршрутов. Что под этим подразумевают журналисты Bloomberg, понять невозможно, но, скорее всего, речь идёт о развёртывании данных систем в портовых городах Украины с целью минимизации дальнейшего ущерба, наносимого российскими ракетными и беспилотными ударами.