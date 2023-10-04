Судя по статистике потерь за последние несколько дней, наступление заканчивается, и результат предсказуем.

Сегодня ровно четыре месяца с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ. Наступательные действия перешли в пятый месяц, а результатов как не было, так и нет. Всё это крайне негативно влияет на восприятие текущего конфликта в финансирующем его коллективном Западе, что, в свою очередь, вызывает панику в Киеве, который прекрасно понимает состояние своей экономики вкупе с тем фактом, что без помощи Запада вся система схлопнется в считанные дни. Поэтому руководство Украины уже открыто признаёт, что у «контрнаступа» имеются серьёзнейшие проблемы и даже напрямую их озвучивает.

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В частности, в рамках очередного интервью прессе президент Украины Владимир Зеленский перечислил перечень основных трудностей, с которыми столкнулись ВСУ в рамках «контрнаступления». По словам Зеленского, сложность заключается в масштабных российских минных полях, нехватке боеприпасов и противовоздушных средств.

Кроме того, приближается холодное время года, которое, добавил украинский президент, станет «ещё одним вызовом» как для гражданского населения, так и для военнослужащих на линии боевого соприкосновения. И данный период, уточнил Зеленский, необходимо пройти, не утратив инициативу на поле боя.

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О какой инициативе идёт речь, впрочем, понятно разве что только Зеленскому. Бросаться на российские укрепления, не имея для этого необходимых средств и потенциала и ничего не добиваясь в процессе — это не инициатива. Для этого существует совершенно другой термин, но упоминать его в данной заметке мы, пожалуй, не станем.