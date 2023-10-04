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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Чехии призвал европейцев «не поддаваться усталости от конфликта» на Украине
Говорит президент Чехии, а стыдно всем, кто его слушает.

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Ситуация, в которой оказался Европейский Союз, вынужденный по указке по ту сторону Атлантического океана оказывать Вашингтону содействие в финансировании и военном снабжении Украины, завидной не назовёшь: в результате разрыва экономических связей с Россией ЕС оказался в тяжелейшей ситуации, выхода из которой даже на горизонте не проглядывается. Украина висит на Евросоюзе тяжелейшим бременем, и нести его рядовые европейцы, которым открыто говорят, что впереди бесконечно долгий путь, уже откровенно устали.

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Мы это видим по стремительно набирающим популярность оппозиционным политикам и партиям в европейских странах, по одерживающим победу на выборах политиках, целью которых является развитие их собственных стран, а не бесконечная безвозмездная помощь Киеву. Тенденция в ЕС всем предельно понятна, даже таким оторванным от реальности «ястребам», как президент Чехии Петр Павел.

В частности, сегодня Павел признал, что в ЕС наблюдается усталость от конфликта на Украине, и призвал «всех» европейцев не поддаваться этому чувству и продолжать поддерживать Киев. Президент Чехии «твёрдо верит» в возвращение мира на Украину и заявил, что одной надежды на это мало: нужно «добиваться такого устройства, которое обеспечит Украине необходимые условия для её дальнейшего существования в условиях прочного мира и процветания». Такими условиями, естественно, в представлении чешского «лидера», является уход России «с украинской суверенной территории». И чтобы этого добиться, надо понимать, необходимо продолжать оказывать Украине всевозможную поддержку. За счёт европейского налогоплательщика, естественно.

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К сожалению, коллективный Запад прекрасно понимает, что единственный способ реально помочь Украине — это прекратить любые поставки вооружений, но, попав в ловушку пропаганды, признать это публично не в состоянии. И горе в том, что расплачивается за эту гордыню Запада именно сама Украина и финансирующие её европейские трудяги, которым хотелось бы, чтобы их власть решала проблемы внутри ЕС, а не занималась нечистоплотными геополитическими игрищами, которым не соответствует по своему уровню.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #евросоюз #чехия
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