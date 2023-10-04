Тут, как говорится, не в бровь, а в глаз.

Во многих, если не в большинстве западных стран последние несколько лет, а уж последние полтора года особенно, наблюдается поистине парадоксальная ситуация: Запад с каждым годом имеет всё меньше и меньше значения в мировой экономике и политике, но при этом обратно пропорционально растёт их гордыня и, если позволите, гонор. Все эти введения незаконных антироссийских санкций, арест имущества российских компаний, заморозка активов российского Центрального банка — всё это истерические действия, которые так сильно ударили по имиджу, отношению к договороспособности и в целом по престижу коллективного Запада в глазах остального мира, что откровенно непонятно, как от такого вообще можно отмыться.

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Тот факт, что подобные действия могли осуществлять только не очень разумные «элиты», прокомментировал сегодня президент России Владимир Путин, выступая перед молодёжью на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности в центре «Сириус».

По словам Путина, арестовывать счета, присваивать себе чужие деньги или активы могут «самоуверенные взрослые люди, дяди и тёти, которые, видимо, большим умом всё-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут, в конечном счёте, им самим во вред».

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По какой причине коллективный Запад этим занимался, предельно понятно: имея ошибочное представление о российской экономике и масштабе созданных Россией за последние 20 лет политических и экономических связей с остальным миром, там рассчитывали на быстрое обрушение экономики России. Но получилось то, что и обязано было получиться в результате действий западных «элит» и политиков с тем уровнем интеллектуального развития, который описал Путин. К сожалению, уровень западных политиков за те же последние 20 лет рухнул так сильно, что, по всей видимости, пока на смену им не придут хотя бы минимально вменяемые личности, разговаривать Москве с Вашингтоном, Брюсселем, Лондоном, Берлином, Парижем и другими западными столицами будет банально не о чем.