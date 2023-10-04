Стоп-стоп-стоп. Куда? Нашкодил и — бежать? А разгребать кто будет?

По всей видимости, премьер-министр Армении Никол Пашинян понял, что сделал для своей страны всё, что мог: лишил её даже надежды на возвращение Нагорного Карабаха, наводнил беженцами, которые уже оказывают серьёзнейшее давление на и без того слабенькую экономику, а также порвал связи с Москвой, являющейся ключевым партнёром Еревана. Ну, а раз «сделал дело», значит, можно «гулять смело». Вот Пашинян и заявил, что готов подать в отставку в случае, если это поможет «нормализации» ситуации в государстве.

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По словам Пашиняна, он готов «через секунду» уйти в отставку, если будет знать, что с его уходом «все вызовы будут преодолены». Дескать, премьер Армении «не цепляется» за кресло главы кабинета министров.

Вот только есть одно «но»: по мнению Пашиняна, его уход с поста приведёт только к усугублению обстановки в Армении, поэтому, дескать, и остаётся на своём посту. В чём заключается политический гений Пашиняна, что он такой незаменимый, непонятно, но, как мы понимаем, разговаривать — не мешки ворочать.

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Как мы знаем, Пашинян не стал подавать в отставку ни осенью 2020 года, когда вокруг Карабаха, битву за который Армения фактически проиграла «в сухую», возник тяжелейший кризис, ни осенью прошлого года, когда он признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, ни в мае года текущего, когда это признание было повторено и подтверждено в присутствии мирового сообщества, ни в прошлом месяце, когда Азербайджан провёл молниеносную военную операцию по очищению Карабаха от армянских незаконных вооружённых формирований. Так что заявления про «не цепляюсь за кресло» — это чистейшей воды бравада.