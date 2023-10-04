Судьба таких ДРГ в большинстве случаев печальна.

Одержимость действующей украинской власти Крымом и всем, что с ним связано, с целью создания громких заголовков, которые, по замыслу киевского руководства, позволят вернуть западным спонсорам веру в способность ВСУ каким-то немыслимым чудом одолеть ВС РФ, порождает одно необдуманное действие за другим. Сегодня ночью диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку высадки в Крыму в районе излюбленного ими мыса Тарханкут.

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Хотя мы все прекрасно знаем, чем является постоянное повторение одного и того же действия в расчёте на иной исход, но в командовании ВСУ считают, что вода камень точит, поэтому время от времени отправляют десантные группы в направлении желанного полуострова. Судьба у таких ДРГ в большинстве случаев печальная, и сегодняшняя ночь не стала исключением: как сообщило Минобороны России, попытка проникновения десантной группы ВСУ н территорию Крыма была пресечена.

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Согласно комментарию МО РФ, группа в составе одного быстроходного катера и трёх гидроциклов с соответствующим количеством личного состава следовала к мысу Тарханкут. Что подразумевается под «пресечением попытки проникновения», в данном контексте не вполне ясно, но предположим, что указанные средства передвижения вместе с экипажами были потоплены.