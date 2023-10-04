Тут что бы то ни было комментировать излишне.

Ровно месяц назад в Москве началось производство (ну, как производство — сборка) автомобиля «Москвич 6», представляющего собой не что иное, как китайский лифтбэк JAC Sehol A5 Plus с переклеенным шильдиком. Продажи автомобиля должны стартовать в конце октября, и вот, профильным СМИ удалось узнать, во сколько обойдётся новая машина данной марки.

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Как передаёт издание Autonews со ссылкой на комментарии продавцов в нескольких автосалонах, стоимость «Москвича 6» с механической коробкой передач будет стартовать от 2,7 миллионов рублей, а его аналога с бесступенчатой (вариаторной) коробкой — от 3,1 миллионов рублей. В другом автосалоне назвали цены чуть поскромнее: от 2,4 миллионов рублей.

В любом случае, необходимо понимать, что конечная цена будет зависеть от комплектации: вышеуказанные уже являющиеся запредельными для машины такого класса цены являются ценами на «Москвичи 6» в самой базовой комплектации.

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Как справедливо уточняет первоисточник, китайский оригинал на родине в пересчёте на рубли обойдётся покупателю примерно вдвое дешевле — в 1,36—1,87 млн рублей. То есть, примерно половина стоимости «Москвича 6» — это различные пошлины и прочие сборы.