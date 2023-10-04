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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Франция предоставит Армении 12,5 млн евро помощи
Похоже, армянской диаспоре во Франции удалось выбить только вот это.

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Не секрет, что крупнейшая за пределами СНГ армянская диаспора проживает во Франции — по разным подсчётам, до миллиона человек. Диаспора огромная и влиятельная, и именно с её деятельностью связывают пропихивание в Армении политиков, которые, давайте смотреть правде в глаза, не олицетворяют интересов проживающих на родине армян. Отсюда и появляются такие «деятели», как Никол Пашинян, и именно в результате лоббирования диаспоры пару часов назад стало известно, что Франция предоставит Армении двенадцать с половиной миллионов евро финансовой помощи на фоне карабахского кризиса.

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Данным известием поделилась прибывшая в Ереван глава МИД Франции Катрин Колонна. Когда деньги будут перечислены в армянский бюджет, впрочем, не сообщается, равно как не сообщается, единственный ли это будет транш, ведь не секрет, что 12,5 млн евро в масштабах Армении — это даже не капля помощи в море её проблем, а гораздо меньше.

Как бы то ни было, «при необходимости», добавила глава МИД Франции, помощь будет продолжать оказываться.

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Не нужнее ли эти деньги самой Франции, естественно, никто не поинтересовался.

#политика #экономика #франция #армения
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