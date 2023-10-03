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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
Похоже, это второй подтверждённый случай перехвата данных редких для Украины ракет.

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Применение Украиной противокорабельных ракет «Нептун» по причине их крайне незначительного запаса происходит только против избранных целей. Что это за цели, естественно, можно догадаться только по классификации данной ракеты. Тем не менее, в конце августа текущего года Минобороны России впервые рапортовало о перехвате ракеты «Нептун», и вот, сегодня мы имеем дело, похоже, со вторым зафиксированным перехватом средства поражения данного типа.

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Согласно комментарию Минобороны, ракета «Нептун» была обнаружена и сбита сегодня около 20:30 по московскому времени над северо-западной частью Чёрного моря недалеко от побережья Крымского полуострова.

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Отметим, что до этого в Крыму звучала сирена воздушной тревоги. К сожалению, как видим, Киев не оставляет попыток создать громкие заголовки в западных СМИ, производя попытки нанесения ударов по целям на территории России. И последствия для самой Украины представителей киевской власти при этом совершенно не беспокоят.

#россия #украина #боевые действия #"нептун"
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