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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что денег для Украины хватит ещё на два месяца
Денег у читеров хватит ещё надолго, и не надо заниматься самообманом.

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Несмотря на то, что на минувших выходных в США был принят бюджет правительства, не предусматривающий в ближайшие 45 суток дополнительных выделений средств на «помощь» Украине, денег на то, чтобы держать Киев на плаву у Вашингтона ещё предостаточно. О том, что ранее выделенных Конгрессом денег для поддержки Украины хватит ещё примерно на пару месяцев, заявил сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности белого дома Джон Кирби.

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Здесь необходимо всегда понимать, что чего-чего, а денег у Соединённых Штатов предостаточно и перечислять их Украине они могут ещё очень, очень долго. Другое дело, что деньги в ствол пушки не затолкаешь и на хлеб не намажешь, а вот с этим как раз проблемы: с конвертацией бумаги и «ноликов и единиц» в полезную продукцию, коей для Украины является вооружение в необходимых безумных по своим масштабам количествах.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика
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