Каков вопрос, таков и ответ, впрочем.

На протяжении трёх с лишним месяцев генерал Сергей Суровикин находился в тени, и какие только слухи не ползли относительно его дальнейшей судьбы. Удивляться распространению слухов не стоит: Суровикин был тесно связан с ЧВК «Вагнер» и, по сути, решал вопросы взаимодействия данного вооружённого формирования с официальным Минобороны России. После инициированного Евгением Пригожиным и другими авантюристами из «совета командиров» ЧВК «Вагнер» вооружённого мятежа Суровикин призвал «вагнеровцев» остановиться, не доводя до беды, а после подавления мятежа исчез из поля зрения.

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Только недавно стали появляться фотографии Суровикина в Алжире, ну а сегодня журналисты смогли «выцепить» генерала в Москве и поинтересовались, где сейчас служит военачальник и чем в целом занимается. На столь глупый и некорректный вопрос от Суровикина последовал максимально краткий и единственно верный ответ.

«Служу Отечеству. Больше никаких комментариев», — заявил Суровикин.

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Учитывая, что Суровикин вместе с другими офицерами Минобороны участвует в мероприятиях в столь важных для России точках Земли, как Алжир, свидетельствует о том, что генерал сохранил доверие руководства Вооружённых сил и продолжает выполнять ответственные поручения. Остальное обывателя тревожить, собственно, и не должно.