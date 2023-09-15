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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились новые фото экс-командующего СВО генерала Суровикина в Алжире
Без сомнения, российская делегация с Суровикиным там не просто так.

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Вчера ближе к ночи в Сети появилась сделанная в Алжире фотография, на которой изображён человек, сильно напоминающий генерала армии Сергея Суровикина — экс-командующего СВО. В общем, если качества того снимка было вам было справедливо недостаточно для подтверждения факта присутствия Суровикина в Алжире, то сегодня появились сразу несколько качественных снимков, на которых личность генерала оспариванию уже не подлежит.

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Как можно заметить, российская военная делегация прибыла вместе с офицерами Минобороны. Почему сам Суровикин при этом практически в гражданской одежде и без воинских знаков отличия, остаётся загадкой. Наверняка после этих кадров слухи о том, что Суровикин формально больше не служит в официальной российской армии, начнут множиться.

С какой целью российская делегация находится в Алжире, также не вполне ясно, но очевидно одно: просто так подобные визиты не осуществляются.

#россия #политика #алжир
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