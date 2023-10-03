Ничего хорошего эта конфронтация для двух стран не несёт. Дружить надо, а не исполнять приказ заокеанского сюзерена.

Так уж сложилось исторически, что после Второй мировой войны Япония как побеждённая нация попала под беспрецедентное влияние с другой стороны Тихого океана. Соединённые Штаты вливали в японскую экономику непомерные средства, разместили в стране свои военные базы, фактически лишив Японию суверенитета, ну и в целом дают отмашки, как следует вести себя политикам в Токио. На протяжении последних десятилетий Россия и Япония, особенно во времена пытавшегося вести выгодную для Японии политику премьера Синдзо Абэ, старались наладить отношения и даже добивались в этом направлении больших успехов, но события февраля 2022 года и очередная «отмашка» из Вашингтона вынудила Токио поступиться своими собственными государственными интересами и присоединиться к антироссийской истерии и незаконным санкциям.

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Как итог, за полтора года были фактически уничтожены тяжелейшим трудом выстраивавшиеся двусторонние отношения между Россией и Японией, и многие в Стране восходящего солнца это прекрасно понимают и сожалеют об этом.

В частности, депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки в рамках встречи с зампредом Совфеда РФ Константином Косачёвым заявил, что, к великому сожалению, за последние полтора года «было практически уничтожено всё то, что выстраивалось премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным» в деле укрепления российско-японских отношений.

Господин Судзуки выразил надежду на то, что в перспективе двусторонние отношения стран удастся вернуть к тому состоянию, в котором они находились ещё совсем недавно.

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А насколько это возможно, будет зависеть исключительно от японского руководства. Кроме самой Японии собственный суверенитет никто не восстановит, а это процесс, увы, пока даже на горизонте не проглядывается. Политической воли в Токио на вышвыривание американских военных баз со своей территории нет.