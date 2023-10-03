Господа финны, вам сейчас «немного» о другом думать надо. Например, о собственной экономике.

Так уж сложилось, что чем меньше государство-член ЕС значит в этом самом ЕС, тем почему-то громче и активнее оно предлагает повесить на шею данного экономического объединения новых иждивенцев. Вот, например, Финляндия, премьер-министр которой Петтери Орпо в интервью газете Helsingin Sanomat предложил расширить Европейский союз, придумав для этого, похоже, ставшую уже универсальной «причину».

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По мнению Орпо, сейчас многие страны попадают «под влияние» России и Китая, и чтобы обернуть данную тенденцию вспять, следует расширить Евросоюз. По сути, перехватив инициативу и вогнав страны под влияние не Москвы и Пекина, а под влияние Брюсселя.

Господин Орпо считает расширение Евросоюза вопросом безопасности и «геополитической необходимостью». Ну, чтобы все во всём остальном мире прекрасно осознавали, кто подталкивает мир к новой Холодной войне. Понимает ли Орпо, что его призывы и заявления приводят к прямо противоположной реакции международного сообщества, мы гадать не будем, но совершенно очевидно, что «элиты» в странах Запада и тех, кто почему-то себя к этому Западу причисляют, явно не на своих местах.

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Членами ЕС хотели бы стать ещё не принятые в него осколки Югославии, а также Албания, Молдавия, Украина и Турция.