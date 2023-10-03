А американские производители оружия в представлении Украины, интересно, кто? Спонсоры мира и благополучия?

Киев продолжает вносить всех, кого не лень, в свой список «международных спонсоров войны». Сегодня, как уточнило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины, этот перечень пополнился тремя крупнейшими нефтагазовыми компаниями Китая.

реклама

Речь идёт о компаниях China National Offshore Oil Corporation, China Petrochemical Corporation, а также China National Petroleum. Каждая из этих компаний входит в корпорацию CNPC (China National Petroleum Corporation).

Своё решение украинские власти объясняют тем, что вышеуказанные компании продолжают сотрудничать с Россией, «финансировать» её стратегическую отрасль и платить налоги в российский бюджет, тем самым якобы позволяя продолжать вести «агрессию». Узнают ли вышеуказанные китайские компании, что Украина их внесла в какой-то «чёрный список», большой вопрос.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К сожалению, официальные киевские власти продолжают переворачивать реальность с ног на голову, забывая, что «спонсорами войны» являются те, кто нашпиговывают Украину оружием и деньгами, без которых текущая ситуация бы давно уже закончилась переговорами. Да, Киеву, безусловно, пришлось бы совладать со своей гордыней и сдать и часть территорий, и своих «интересов», но в результате всего, что произошло за последние полтора года, сдать придётся сильно больше, чем в марте—апреле 2022-го. Как уже неоднократно отмечало российское руководство, чем дольше Украина упирается, тем менее приемлемыми для неё будут условия переговоров.