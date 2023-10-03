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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
С добрым утром, господа. Как спалось?

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На сегодняшний день истребитель Су-35 является вторым после Су-57 самым современным истребителем, стоящим на вооружении в ВКС России, а если учитывать тот факт, что Су-57 пока не выпущены в должных количествах, то Су-35 и вовсе перехватывает у «пятьдесят седьмого» эстафетную палочку. По какой-то причине репортёру немецкого телеканала Welt Гуидо Шмидтке потребовалось больше полутора лет, чтобы заметить, что Су-35 на несколько голов превосходит всё то, что осталось у ВВС Украины в наследство от СССР/России.

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Как отметил Шмидтке, Су-35 по всем параметрам превосходит все имеющиеся у Киева самолёты, демонстрируя высокую эффективность и давая ВС РФ преимущество в воздушном пространстве над линией боевого соприкосновения.

Шмидтке дополнительно отметил, что за последние несколько месяцев ВС РФ нарастили активность использования авиации, и ответа у ВСУ на данный вызов нет. Что привело к такому развитию событий, немецкий репортёр не уточняет, но мы это сделаем за него: на протяжении года ВС РФ занимались истощением средств противовоздушной обороны Украины, дабы обеспечить себе возможность практически беспрепятственно летать хотя бы над линией боевого соприкосновения (ЛБС). Результаты этого мы можем наблюдать ежедневно по участившимся видео- и фотосвидетельствам поражения тех или иных объектов вдоль ЛБС, фиксирующимся средствами объективного контроля — по сути, разведывательными беспилотниками.

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Производство Су-35 в России наращивается: только за неполный текущий год ВКС России с заводов были переданы три партии данных истребителей со следующими партиями, находящимися уже на финальных стадиях готовности.

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