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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-советник Кучмы назвал Китай, Индию и Бразилию «противниками» Украины
Дальше-то какие действия должны быть? Отказаться от торговли с ними, может?

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Вопреки распространяемой в Киеве иллюзии того, что «весь мир с нами», в реальности-то большей части человечества украинский конфликт если не совсем индифферентен, то как минимум все выступают за его скорейшее окончание, что, в общем-то, логично и правильно. Но поскольку окончание конфликта сейчас будет означать пусть ещё и не тотальное и не разгромное, но всё же поражение Украины и поддерживающего её Запада, то все подобные призывы в Киеве сейчас воспринимают как «зраду».

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Вот, например, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, избравший для себя роль своеобразного украинского «правдоруба» и регулярно критикующий действующую власть, полагает, что раз кто-то не с Украиной во всех аспектах, значит, он её противник. По мнению Соскина, таковыми «противниками» Украины являются три из четырёх соратников России по группе БРИКС — Бразилия, Индия и Китай.

Как считает Соскин, открыто эти государства себя как противников Украины не позиционируют, однако «чётко настроены на поддержку России», а, значит, «это, по сути, наши враги».

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Тенденцию в мире экс-советник Кучмы считает тревожной: всё больше стран и отдельных лиц выражают своё несогласие с Киевом и коллективным Западом, да и сам коллективный Запад уже максимально неоднороден со всё громче звучащими голосами, призывающими свернуть финансирование Украины с целью скорейшего достижения мира. Это, кстати, весьма мудрый призыв: именно бесконечное нашпиговывание Киева оружием и деньгами вкупе с возникшим у киевских функционеров ложным чувством уверенности в себе на фоне тотального непонимания российской стратегии и мешают установлению мира в стране.

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