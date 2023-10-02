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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Украиной
Причина — отсутствие согласованной финансовой помощи Киеву со стороны Конгресса.

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В минувшую субботу Конгресс США принял бюджет правительства на ближайшие 45 суток. В данный бюджет не включены пункты продолжения оказания Украине финансовой помощи, что уже вызвало негодование в ещё пока правящей в Вашингтоне «партии войны». Первые последствия для Киева уже начались: сегодня официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация США фактически заморозила долгосрочные проекты помощи Украине.

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Причиной произошедшего Миллер назвал отсутствие согласования Конгрессом дальнейшего оказания помощи Киеву.

При всём этом, добавил Миллер, у Вашингтона ещё остаются финансовые средства для оказания военной «помощи» Украине «на короткую перспективу».

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И хотя данное развитие событий выглядит как некая попытка США соскочить с этого мчащегося в обрыв поезда, но не стоит спешить с выводами: возложенную Вашингтоном на неё задачу Украина не выполнила, а сотни миллиардов долларов проглотила, не прожевав, и даже не поперхнулась. Так что, скорее всего, в реальности финансирование Украины со стороны США продолжится чуть позже, когда будет принят новый бюджет правительства. Слишком уж далеко администрация Байдена зашла в своей «повестке», и просто так в сложившейся ситуации переключить селектор коробки передач в положение «R» невозможно.

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