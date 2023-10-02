Наглость — второе счастье. В этом случае, похоже, даже первое.

Действующая украинская власть так часто повторяла мантру о высокой миссии Украины как государства, своей грудью защищающего свободу и демократию в мире, что, похоже, сама в эту сказку поверила. Иначе объяснить вопиющую наглость, которую позволяют себе киевские функционеры в адрес тех, за чей счёт они живут и оказывают сопротивление российской специальной военной операции, невозможно. На прошлой неделе мы уже затрагивали тему того, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости принятия страны в Евросоюз на правах «первосортного» члена. Сегодня же аналогичный тезис повторил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, Украина — это «первосортное государство», и по этой причине «ничего кроме первосортного членства в ЕС нас не устраивает». Данным заявлением Кулеба поделился прямо в присутствии главы Евродипломатии Жозепа Борреля, дополнительно добавив, что нельзя допустить ситуации, при которой реформа ЕС используется как способ «торможения» принятия Украины в Евросоюз.

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В чём заключается «первосортность» Украины как государства, понятно, впрочем, только господам Шмыгалю, Кулебе и иже с ними. По факту «первым сортом» в ЕС являются те государства, за счёт которых данное наднациональное формирование вообще-то и функционирует. Пока что это Франция, Германия и с натяжкой Италия. Остальные страны, при всём к ним уважении, в ЕС находятся либо на вторых, либо даже на третьих ролях, и их мнения никто не спрашивает. Какая реальная роль (сорт), учитывая всё вышесказанное, а также состояние экономики по итогам окончания боевых действий уготована Украине даже в фантастическом случае её приёма в ЕС, догадаться нетрудно.