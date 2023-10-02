Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины заявил, что Киев устроит только «первосортное» членство в Евросоюзе
Наглость — второе счастье. В этом случае, похоже, даже первое.

реклама

Действующая украинская власть так часто повторяла мантру о высокой миссии Украины как государства, своей грудью защищающего свободу и демократию в мире, что, похоже, сама в эту сказку поверила. Иначе объяснить вопиющую наглость, которую позволяют себе киевские функционеры в адрес тех, за чей счёт они живут и оказывают сопротивление российской специальной военной операции, невозможно. На прошлой неделе мы уже затрагивали тему того, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости принятия страны в Евросоюз на правах «первосортного» члена. Сегодня же аналогичный тезис повторил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

реклама

По словам Кулебы, Украина — это «первосортное государство», и по этой причине «ничего кроме первосортного членства в ЕС нас не устраивает». Данным заявлением Кулеба поделился прямо в присутствии главы Евродипломатии Жозепа Борреля, дополнительно добавив, что нельзя допустить ситуации, при которой реформа ЕС используется как способ «торможения» принятия Украины в Евросоюз.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В чём заключается «первосортность» Украины как государства, понятно, впрочем, только господам Шмыгалю, Кулебе и иже с ними. По факту «первым сортом» в ЕС являются те государства, за счёт которых данное наднациональное формирование вообще-то и функционирует. Пока что это Франция, Германия и с натяжкой Италия. Остальные страны, при всём к ним уважении, в ЕС находятся либо на вторых, либо даже на третьих ролях, и их мнения никто не спрашивает. Какая реальная роль (сорт), учитывая всё вышесказанное, а также состояние экономики по итогам окончания боевых действий уготована Украине даже в фантастическом случае её приёма в ЕС, догадаться нетрудно.

#украина #политика #евросоюз #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
13
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
47
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
10
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
17
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
23
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
8
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
6

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
21:00
То есть вы предлагаете умайненные видеокарты с алика за 13к, когда можно взять в идеале на месте за 10к с проверкой?
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
Алексей Рудых
20:59
Осталось теперь орудие доработать или заменить на 152 мм и в базе оснащать КАЗ.
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
Евгений Васютин
20:58
1660 Super на 10% быстрее этой печки кто вам сказал, что 1660 быстрее этой печки? на заборе прочитали?
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
devchidable
20:57
Смех сквозь слезы :)
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
Прокоп Голый
20:50
По этому харьковские оппозитники перспективней а так гтд все равно лучше
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
Андрей Раутенберг
20:49
Более тупой и бараньей статьи я ещё не встречал. Это прям пик карьеры жёлтого журналиста. Сколько нытья это просто жесть. Вот ты на Винде что сможешь без интернета? Ну хорошо,поставишь там с флешки др...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
ЮРИК ГАВРИЛОВ
20:45
Ху.....вам а не газ
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
ЧatoБoт
20:42
Пока Зеля призывает и канючит, тут вот что всплыло про его жiнку: В крымской квартире Владимира Зеленского нашли российский паспорт его супруги Елены. Украинские СМИ назвали данное видео фейком. http...
Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию
Иван Горыныч
20:35
Моно конечно долго смеяться, но уж как год американский гигант Шеврон добывает нефть в Венесуэле, тогда как завод по производству автомата Калашникова в Могадишо умер не родившись .😂😂😂
В Венесуэле санкционную политику США назвали «новой чумой человечества»
Артём Николаев
20:33
Ой, а что случилось?
Госдолг России превысил 25 трлн руб
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем