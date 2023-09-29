Бедняки не выбирают. Пора бы зарубить себе это уже на носу.

Украина в Евросоюзе будет для этого Евросоюза словно пятое колесо у телеги. Это прекрасно понимают в Евросоюзе, функционеры которого, с одной стороны, поддерживая иллюзию «единства» с Киевом, заявляют о готовности к принятию страны в данное объединение, а с другой стороны, ставят абсолютно невыполнимые в украинских реалиях условия для соответствия критериям.

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В Киеве всё это тоже прекрасно понимают, но продолжают забывать своё положение в мире и пытаются выторговать себе более приемлемые условия. Как отметил сегодня премьер Украины Денис Шмыгаль, ЕС предлагает Украине членство «второго сорта», тогда как Киев «стремится стать полноправным кандидатом на полноправное членство».

Украинский премьер «уверен», что полностью стать готовой к членству в ЕС страна будет через два года. На чём основывается уверенность Шмыгаля, он, впрочем, не пояснил. Шмыгаль считает, что вступление в ЕС на полных правах имеет «решающее значение для украинцев», и страна прилагает «максимум усилий» в этом направлении.

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О каких-таких усилиях идёт речь, совершенно непонятно. Ещё больше непонятно, почему Украина, которая сейчас находится в роли просящего милостыню бедняка, ещё капризничает и диктует подающему свои «условия».