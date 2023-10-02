Так добавь сам. А, ну да: было бы чем.

Технически, коллективный Запад ввёл против России уже все хоть сколько бы то ни было имеющие значение и смысл санкции, которые только мог. Дальнейшие действия ограничительного характера уже будут открыто восприниматься как посягательство на суверенитет и на базовые права человека, что может спровоцировать асимметричный ответ и привести к трагическим для всего человечества последствиям. Тем не менее, текущего санкционного давления на Россию в представлении президента Украины Владимира Зеленского недостаточно.

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Своим недовольством касательно того, что этого давления «очевидно мало», Зеленский поделился сегодня в рамках встречи с главами МИД стран Евросоюза в Киеве. По мнению Зеленского, Западу следует прилагать больше усилий для противодействия обходу санкций.

То, что свои же собственные антироссийские незаконные санкции в основном обходит именно сам санкционный агрессор, покупая российский сжиженный газ вместо обложенного санкциями трубопроводного, Зеленского почему-то не волнует.

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Вообще, президента Украины должна волновать его собственная страна, и требования к спонсорам усилить санкционное давление на Россию сохранности Украины никак не способствуют. Как уже неоднократно отмечали представители высших российских эшелонов власти, садиться за стол переговоров ещё не поздно, но окно возможностей с каждым днём всё сужается, и в перспективе пролезть в него будет уже невозможно.