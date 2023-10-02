Зафиксирована подозрительная активность на испытательном полигоне.

Время от времени в западной прессе появляются любопытные материалы, основой для которых являются спутниковые снимки тех или иных локаций в России. Сегодня, например, издание The New York Times сообщило о том, что нарастающая активность самолётов и военной техники рядом с испытательным полигоном в «отдалённом российском арктическом регионе», совпадает с активностью, которая наблюдалась там же в 2017 и 2018 годах во время испытания перспективной российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

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Таким образом, издание The New York Times намекает на то, что РФ готовит новое испытание «Буревестника», по натовской классификации носит «говорящее» название SSC-X-9 Skyfall.

Согласно сведениям американского издания, в период с 2017 по 2019 год Россия провела 13 испытаний «Буревестника», которые якобы все закончились неудачно.

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Идея «Буревестника» в том, чтобы иметь средство поражения, совмещающее в себе преимущества крылатой ракеты (способность активно маневрировать и лететь на низкой высоте, делающей её труднозаметной для систем обнаружения) и баллистической ракеты (дальность действия). В этом «Буревестнику» и помогает ядерная энергетическая установка, позволяющая, по крайней мере, в теории, ракете добираться до любой точки планеты. А то и многократно её огибать, если это потребуется.