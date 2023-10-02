Не надо так уж сильно намекать на то, чтобы их с вас сняли.

Политика санкций очень хорошо работает против небольших государств и региональных держав, не обладающих внушительным собственным потенциалом. Отрицать то, что санкции фактически уничтожили нормальную жизнь в таких странах, как Куба, Венесуэла, Сирия и Иран, бессмысленно, и, имея на руках превосходную статистику своего санкционного воздействия, в США, не понимая фундаментальных отличий экономик этих государств от России, вдарили всей своей санкционной мощью по Москве.

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Результат можно описать одним словом — «бумеранг». Но не будем сейчас углубляться в дебри реальности санкционной войны Запада против России, поскольку заметка не об этом, а о том, что в Венесуэле, одной из наиболее сильно пострадавших от санкций стран, данную политику США во главе с их сателлитами назвали «новой чумой человечества». По крайней мере, такое определение применил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

По словам Родригеса, сейчас США в той или иной степени санкционировали тридцать государств, в которых проживают без малого 30 % всего населения Земли. Санкционное воздействие Родригес сравнил с «бомбами, которые убивают обычных людей», ведь не секрет, что реальной задачей санкций является обрушение уровня жизни в «неугодном» государстве с целью смены на волне всеобщего недовольства в нём власти на ту, которая будет выгодна шатающемуся гегемону.

Как отметил Родригес, от санкций страдают системы здравоохранения государств, обрубается их доступ к новым технологиям, а также ограничивается ключевое право на развитие и нормальную жизнь.

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И хотя добавить здесь действительно больше нечего, Родригес всё объяснил справедливо, но необходимо понимать, что санкции — это в первую очередь механизм сдерживания развития страны. Логика в этом примерно следующая: «Мы будем лучшими в мире, если насильно никому не позволим нас обогнать и перегнать».